Верховная Рада попала на «Надра»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ подтвердил информацию о возникновении проблем с выплатой заработных плат работникам аппарата парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, руководитель аппарата ВР подтвердил, что с марта прошлого года обслуживание счетов парламента осуществляет банк «Надра», а перед этим обслуживал «Правэкс-банк». Первый вице-спикер уточнил, что в марте 2008 года банк «Надра» выиграл тендер на обслуживание ВР.

Вместе с тем А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в марте текущего года будет опять проведен тендер относительно банка, который будет обслуживать счета парламента Украины.

Справка УНИАН. 10 февраля постановлением Нацбанка Украины в банке «Надра» была введена временная администрация сроком на один год.

«С целью создания благоприятных условий для возобновления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 10 февраля до 10 августа 2009 года», - сказано в постановлении НБУ.