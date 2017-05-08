Безвиз для Украины утвердят 11 мая на уровне министров сельского хозяйства - журналист

11 мая министры стран ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства утвердят предоставление безвизового режима для Украины.

Об этом со ссылкой на собственные источники написал в Twitter брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Министры ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству утвердят визовую либерализацию для Украины 11 мая примерно в 10 утра. Это последний законодательный шаг перед подписанием на следующей неделе", - говорится в сообщении.

EU agri & fisheries (!) ministers will confirm visa lib for #Ukraine on 11 May at +/- 10 am. last legislative step before signature nxt week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 8, 2017

После утверждения министрами, состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвиз фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

Как пишет Европейская правда, по распределению компетенций в ЕС вопрос безвиза должны были бы одобрять министры внутренних дел, однако в отдельных случаях - когда против не выступает ни одна из стран-членов ЕС - вопрос выносится для "технического утверждения" на непрофильный Совет ЕС, поскольку это позволяет не ждать встречи профильных министров и несколько ускорить процедуру. Необходимо заметить, что сейчас украинский безвиз отсутствует в повестке дня встречи министров.

Вопрос безвизового режима для ключевых партнеров Евросоюза, который перед тем получает одобрение на высшем уровне, часто проходит именно такую процедуру. В частности, безвиз для Молдовы был утвержден в марте 2014 года министрами транспорта и телекоммуникаций, грузинский - в феврале 2017 года на министерской встрече по вопросам энергетики.