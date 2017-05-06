В ФСБ прокомментировали инцидент с украинским катером в Черном море

Украинский поисково-спасательный катер "занимался слежкой" за техническими судами российской группировки, производил их фото- и видеосъемку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по аннексированному Крыму.

Как рассказали в представительстве российских спецслужб, инцидент произошел 23 апреля, украинский катер тогда пытался войти в "территориальные воды России" со стороны аннексированного Крыма. В пресс-службе пограничного управления отметили, что российский сторожевой катер "предупредил" украинское судно о "нарушении".

"На пульт дежурного службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по Крыму поступила информация о том, что к "государственной границе РФ" приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъемку российских судов", - сообщили в пресс-службе.

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После этого российские пограничники выдвинулись в район, где был замечен украинский катер, для того, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских землесосных снарядов "Амур и Печора", осуществляющих якобы законную экономическую деятельность в "территориальных водах России".

Командир российской группировки предупредил капитана украинского катера, что если он продолжит движение по указанному курсу и маршруту, то нарушит "государственную границу" России.

В ответ на это капитан катера заявил, что находится в территориальных водах Украины и уже уходит в порт Скадовск в Херсонскую область. При этом принудительно катер не останавливали, "применения оружия пограничным сторожевым катером не осуществлялось".

"Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Мининфраструктуры Украины заявили, что во время штатных учений спасателей Морской поисково-спасательной службы в Черном море в районе Скадовска российской корабль совершил попытку захватить украинский спасательный катер. Однако экипаж не допустил этого.

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Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участников проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.