В Черном море россияне пытались захватить украинское спасательное судно (видео)

Во время штатных учений спасателей Морской поисково-спасательной службы в Черном море в районе Скадовска российской корабль совершил попытку захватить украинский спасательный катер. Однако экипаж не допустил этого. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры на странице в "Фейсбук".

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"Корабли Российской Федерации, которые базируются в аннексированном Россией Крыму, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием "застопорить ход и лечь в дрейф". Команда отказалась выполнять противоправные требования, указав, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск", - пояснили в Мининфраструктуры.

Профессиональные действия украинских спасателей отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: "Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины".

Министр отметил, что экипаж будет награжден за профессионализм.