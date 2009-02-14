Янукович нацелился менять Конституцию

Выборы в Верховную Раду и местные советы должны проводиться по открытым спискам, заявил в программе «Шустер live» на телеканале «Украина» в пятницу вечером лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что как только в парламенте появятся необходимые 300 голосов депутатов для внесения изменений в Конституцию Украины, «Партия регионов готова внести изменения в Конституцию, и выборы должны быть в новой системе».

При этом политолог Владимир ФЕСЕНКО напомнил В.ЯНУКОВИЧУ, что для проведения выборов на пропорциональной основе по открытым спискам не нужны изменения в Конституцию, а просто необходимо принять соответствующий закон, за который должно проголосовать простое большинство - не менее 226 народных депутатов.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил необходимость достижения договоренностей между властью и политическими силами о проведении досрочных выборов как Президента Украины, так и в Верховную Раду.