Интерпол снял Януковича с розыска: адвокат назвал свою версию причин

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что его подзащитного сняли с международного розыска, поскольку он преследовался по политическим мотивам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил журналистам в Оболонском районном суде.

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“Вчера нашими английскими коллегами была озвучена информация, что розыск Януковича прекращен. На сегодня это свидетельствует о двух вещах: Интерпол снимает с розыска человека в случае, когда досудебное расследование прекращается, чего в данном случае нет, или же при наличии фактов политического вмешательства в деятельность правоохранительной системы. В данном случае Интерпол окончательно снял с розыска Януковича из-за наличия фактов политического преследования”, - сказал Сердюк.

Кроме того, он добавил, что в планах защиты вызвать в суд около 80 свидетелей, которые будут свидетельствовать о невиновности его клиента.

По словам Сердюка, часть этих свидетелей находится в Украине, а часть — в России.

Также он выразил надежду, что 18 мая Оболонский суд назначит дату начала судебного следствия по данному делу.

Как сообщал УНИАН, Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля 3 марта 2017 года принято решение об удалении файлов Интерпола о красной карточке розыска, то есть о снятия с международного розыска подозреваемого Януковича, его сына Александра и высокопоставленных чиновников того режима.

Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича будет обжаловано.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что принятие такого решения мотивировано имеющимися недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.