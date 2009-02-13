Под пение Черновецкого упала в обморок бабушка

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выступая сегодня перед своими сторонниками, заверил, что молится за них, пообещал бороться с коррупцией и спел песню «Любимая моя».

Как передает корреспондент УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, выйдя к собравшимся перед мэрией людям, попросил ответить их хором на такие вопросы, как: «Вы меня любите?», «У меня красивая жена?», «А команду мою любите?».

На это пришедшие отвечали «да», но мэр был не удовлетворен и говорил, что очень слабо и просил громче и дружнее отвечать на его вопросы.

Дальше мэр начал задавать другие вопросы, например: «А вы Олеся ДОВГОГО (заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета – УНИАН) дадите отстранить?» «Вы хозяева Украины?».

После этого мэр сообщил, что каждый день молится за киевлян, в частности, за бабушек, дедушек и всех остальных. «Они нищенствуют, нуждаются в защите», - отметил городской председатель. «Я молился, чтобы каждое мое слово вошло в сердце каждого украинца», - добавил он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также спросил, хотят ли присутствующие, чтобы он спел им песню, на что получил ответ: «Да». Мэр попросил свое окружение принести слова этой песни, а пока ему несли слова, он продолжил общение со своими сторонниками: «А кому я благодарен за то, что вы пришли? Вам, да?».

После этого мэр спросил своих сторонников относительно коррупции: хотят ли они, чтобы она была и в дальнейшем, и хотят ли они продолжать давать взятки? После полученного отрицательного ответа мэр вспомнил о тех, кто пришел вчера пикетировать КГГА. «Вчера вышли сюда все те, кто только не хочет новых порядков. Они хотят дальше брать взятки. Так дальше жить нельзя», - сказал мэр.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, до 40 лет он был нищим. А сейчас, когда он уже «дошел до вершины», ему деньги уже не нужны, потому что он понял, что «это ничто».

Мэр еще раз заверил, что любит всех, кто пришел его поддержать, и снова задал вопрос: «Вы мне верите?». После того, как толпа прокричала «да», мэр спел несколько куплетов песни «Любимая моя». Напоследок он сказал: «Обожаю вас» и, попрощавшись, ушел.

Пока длилось выступление мэра, одной из бабушек, которая стояла в первом ряду, возле ограждения, стало плохо, и она упала. Сотрудники мэрии на руках унесли ее в помещение горадминистрации в сопровождении медицинской службы «Борис». В пресс-службе мэрии пока не знают, в каком состоянии бабушка, которой стало плохо.