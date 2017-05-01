Посольство подтвердило задержание семерых украинцев в Британии

14:23, 01 мая 2017
Политика
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Украинцев задержали за нелегальное пересечение границы.

В Британии задержали семерых украинцев за нелегальное пересечение границы /get-visa.ua/

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии задержаны семь граждан Украины за нелегальное пересечение границы. Об этом сообщает Посольство Украины в Великобритании в Twitter.

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"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в районе города Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские дипломаты продолжают принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.

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Теги: #Британия#задержание украинцев