Посольство подтвердило задержание семерых украинцев в Британии

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии задержаны семь граждан Украины за нелегальное пересечение границы. Об этом сообщает Посольство Украины в Великобритании в Twitter.

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"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30 апреля в районе города Орфорд семерых граждан Украины во время нелегального пересечения границы Великобритании", - говорится в сообщении.

1/2 Британская пограничная служба подтвердила задержание 30.04 возле м.Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы ВБ — Ukraine'S Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 1, 2017

Также отмечается, что украинские дипломаты продолжают принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Ранее сообщалось, что семь вероятных граждан Украины задержали по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.