Войска РФ могут остаться в Беларуси после совместных учений в сентябре – Турчинов

Россия после завершения совместных с Белоруссией учений «Запад-2017», которые запланированы на сентябрь, может оставить свой военный контингент в этой стране.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сегодня на презентации программы «Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины», сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, Кремль придает особое значение подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений «Запад-2017» в Западном военном округе, на Крайнем Севере, в Белоруссии и Калининградской области, в непосредственной близости от Украины и восточных рубежей НАТО с участием до 100 тысяч военнослужащих.

«По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку», - отметил Турчинов.

Он считает, что «во время подготовки к активной фазе проведения учений «Запад-2017» 14-20 сентября 2017 года нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции».

«Есть серьезные основания, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси», - добавил секретарь СНБО.