Озвучены траты Украины на международные суды по спорам с Россией

Министерство иностранных дел Украины и НАК "Нафтогаз Украины" за минувшие два года выплатили американской юридической компании Covington&Burling более 10 млн долларов за консультации и юридическое сопровождение дел в международных судах по спорам с Россией. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Валентина Самар.

Автор отмечает, что МИД Украины начал сотрудничество с Covington&Burling еще в 2015 году. Тогда для защиты интересов Украины в споре с Россией о толковании и применении Соглашения между КМУ и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций (1998 г) госзакупка услуг компании составила 0,3 млн. долларов. Затем было подписано еще одно соглашение, без уточнения дела.

"Согласно документам, которыми располагает ZN.UA, в 2015 году по договору с МИД Covington&Burling было оплачено за выполненные работы 1 077 108 долл. США. В 2016 году сумма выплат по договорам с МИД составила 2 829 723 долл", - говорится в статье.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" в декабре прошлого года провел по переговорной процедуре закупку юридических услуг, связанных с защитой прав и интересов Украины по иску в Международный трибунал ООН по морскому праву. Победила Covington&Burling. Сумма договора составила 6,31 млн долларов, а срок его действия — до 31 декабря 2017 года.

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"Итого, только приведенные здесь суммы, проплаченные одной компании, привлеченной МИД и НАК "Нафтогаз" за оказание сходных услуг, составляет за два года более 10 млн долл. Известно также, что в бюджете Украины на 2017 год предусмотрено 152,2 млн грн (против 107,7 млн в 2016 г.) на юридическое сопровождение разрешения споров с РФ, связанных с нарушением ее обязательств по международным договорам Украины", - заключает Самар.

Автор подчеркивает, что Украина нуждается в услугах иностранных консультантов и советников в судебной борьбе с РФ. В то же время она отмечает, что никакие (даже самые дорогие) советники и консультанты не подменят и не освободят от обязанности проводить расследование по уголовным производствам, открытым в Украине.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер на нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.