Ляпина призналась, чего страшно боится славная фракция НУ-НС

Народный депутат Ксения ЛЯПИНА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) сомневается, что у депутата Романа ЗВАРИЧА “есть хоть какие-то шансы занять должность министра юстиции Украины”.

Об этом она сказала в интервью журналистам.

Комментируя заявление Р.ЗВАРИЧА в эфире “5 канала” о том, что Совет национальной безопасности и обороны не является компетентным рассматривать экономические вопросы, К.ЛЯПИНА отметила, что “его комментарии немного удивляют”. “Они очень стали похожими на процесс вставания на колени перед премьер-министром Украины”, - сказала она.

На вопрос, не предопределены ли такие заявления тем, что Р.ЗВАРИЧА называют в качестве претендента на должность министра юстиции Украины, К.ЛЯПИНА ответила, что “этого не будет”. Она отметила, что “наша славная фракция (речь идет о НУ-НС) страшно боится прихода следующего по списку депутата – председателя Ривненской облгосадминистрации Виктора МАТЧУКА, который является членом “Единого центра” (УНИАН: в случае избрания кого-либо из депутатов в правительство, он слагает депутатские полномочия, а в парламент проходит следующий по списку блока депутат). По ее словам, “все политические силы, входящие в нашу фракцию, приложат все усилия, чтобы ни один депутат, не дай Бог, не ушел в правительство, потому что очень переживают, что пополнится “Единый центр”.

К.ЛЯПИНА отмечает, что после заявлений Р.ЗВАРИЧА возникает вопрос, не “присоединяется ли он к так называемой “дебильной коалиции”. Она напомнила, что именно Р.ЗВАРИЧ дал такое определение коалиции и юридически обосновывал ее несостоятельность.