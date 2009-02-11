Ющенко: мое решение об участии в президентских выборах будет достойным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что решение о его участии в следующих президентских выборах пока неактуально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью немецкому информационному агентству Deutsche Press-Agentur.

«Я пришел в украинскую политику с одной целью – вывести страну на экономические свободы, на гражданские свободы, на реализацию тех политических ценностей, которые формируют демократическое будущее Украины. Я могу подтвердить лидерство в нации только на основах тех ценностей, которые нация видела во время Помаранчевой революции», – сказал В.ЮЩЕНКО.

«Придет время, и я приму самодостаточное решение. Оно будет достойным», – сказал Президент, отметив, что нельзя политикам из-за собственных амбиций ставить под угрозу эти успехи страны.

«Каждый политик, который хочет желать успеха стране, на повестку дня не должен ставить свое президентство как приоритет номер один. Большая ошибка премьер-министра, что президентские выборы она начала с 2008 года. Не нужно под свое эго делать эксперименты со всей страной», – считает В.ЮЩЕНКО.

Президент назвал достижением последних четырех лет утверждение политических свобод, прогресс в европейской и евроатлантической интеграции. «Это хорошая основа, чтобы дальше общество двигалось вперед, потому что я убежден, что только демократические основы дают право выбора во всем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также глава государства указал на значительный прогресс евроатлантической интеграции Украины и выразил уверенность в том, что «мы придем к идеологии коллективной безопасности».

«Мы повторим европейский ответ, и не только из-за того, что он верный и ему, собственно, альтернативы нет. Коллективная европейская модель защищает определение государственного суверенитета. В НАТО есть один принцип – угроза твоему суверенитету - это угроза суверенитету всех», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент еще раз подтвердил, что решение о членстве будет принято с учетом общественного мнения.

«Это не вопрос формального правового решения – это решение должно пройти через сердце 47 миллионов людей», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он выразил убеждение, что после многолетнего общественного диалога такое решение будет позитивным.