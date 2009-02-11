Партия регионов избавляется от «примазавшихся»

В Партии регионов начались чистки от примкнувших в 2006-2007 годах.

Именно так в интервью «Главреду» объяснил исключение из Партии регионов мэра Симферополя Геннадия Бабенко и главы Совета Министров АРК Виктора Плакиды народный депутат Украины и член президиума крымского отделения Партии регионов Александр Черноморов.

«Решение крымского отделения Партии регионов об исключении Геннадия Бабенко и Виктора Плакиды было продиктовано тем, что эти лица не исполняли решения партийной организации.

Сейчас начался процесс очищения Партии регионов от тех лиц, которые «примазались» к ней во время выборов 2006 и 2007 годов. В результате сложилась ситуация, что партия обязана брать на себя грехи всех тех, кто под прикрытием партийности просто проводит в жизнь свои личные корыстные интересы.

Думаю, у Партии регионов начался процесс очищения, он будет идти по всем областям. Если кто-то является достойным представителем власти, то его надо защищать, а если наш представитель не достоин, то от него надо уходить и избавляться, а со стороны указывать на его ошибки. Только тогда люди нас поймут», - рассказал «Главреду» Александр Черноморов.

Полностью интервью Александра Черноморова читайте здесь.