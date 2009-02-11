У Ющенко боятся, что по «нулевому варианту» Москва захочет и трубу

Позиция Президента Украины жесткая: принадлежность газотранспортной системы Украине не может подвергаться сомнению при возвращении к вопросу о распределении собственности СССР.

Это подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины напомнил, что на переговорах в Москве о предоставлении Украине 5 млрд. долл. кредита российская сторона выдвинула ряд политических условий, среди которых – требование о ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» распределения имущества СССР.

«Хотя история этого вопроса насчитывает 17 лет, ни одно украинское высокое должностное лицо за время независимости не взяло на себя ответственности согласиться с позицией России. Ведь речь идет о типично «братском» распределении имущества СССР, по которому РФ якобы берет на себя долги Союза в обмен на отказ остальных бывших республик от претензий на какое-либо имущество СССР», - отметил заместитель главы Секретариата.

«В специфических условиях, которые сложились в украино-российских межправительственных отношениях после подписания газовых контрактов, термин «отказ от имущества СССР» может приобрести угрожающее звучание. Эксперты не исключают сценария, по которому статус «имущества СССР» может быть применен и к газотранспортной системе Украины. Например, в результате судебного решения, ведь практика рейдерских атак получила распространение как в Украине, так и в России», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Учитывая то, что украинское законодательство запрещает приватизацию ГТС и ее использование в качестве закладной, во время переговоров в Кремле обсуждались другие сценарии получения контроля над украинской трубой. Фактически «московский» кредит может открыть путь к их реализации. Вряд ли Тимошенко этого не понимает», - подчеркнул заместитель главы Секретариата.

Кроме того, заместитель главы Секретариата выразил удивление, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО инициирует экспертизу подписанных в ее присутствии газовых контрактов. «Кажется логичным, что такая экспертиза должна была бы быть проведена до подписания контрактов, а не месяц спустя», - обратил внимание А.КИСЛИНСКИЙ.

«В то же время намерения премьер-министра публично провести независимую экспертную оценку газовых договоренностей можно лишь приветствовать, но свежайший опыт свидетельствует о другом: ни отечественным экспертам, ни общественности до сих пор не известны дополнения к газовым контрактам. Поэтому и граждане, и представители СМИ хорошо знают цену таким обещаниям ТИМОШЕНКО. Так, прошло уже 2 месяца с тех пор, как премьер перед телекамерами пообещала предоставить прессе официальную информацию о деятельности нанятых правительством за миллионные гонорары финансовых консультантов, в частности компании Blackstone. Похожая ситуация с тайным ужином ТИМОШЕНКО с валютным спекулянтом мирового уровня Дж.СОРОСОМ в ресторане на бориспольской трассе, которая состоялась 3 месяца назад и после которой украинский валютный рынок «заштормило», - напомнил заместитель главы Секретариата.

«Так же оказались фарсом и заверения ТИМОШЕНКО в том, что в поисках кредитов для покрытия дефицита госбюджета она официально обратилась к ряду стран. На данный момент ни ЕС, ни одна другая страна, кроме России, не подтвердили получения такого обращения украинского Правительства. Похоже, в своих «версиях правды» Тимошенко вышла на международный уровень», - сообщил А.КИСЛИНСКИЙ.

А.КИСЛИНСКИЙ отмечает, что несмотря на всю туманность действий и заявлений премьер-министра Украины позиция Президента Украины является четкой и жесткой: принадлежность газотранспортной системы Украине не может подвергаться сомнения, в частности во время возвращения к вопросу о распределении собственности бывшего СССР, инициированного на переговорах о «московском» кредите.