Зварич вступился за Тимошенко: это не собачье дело СНБО

Народный депутат от НУ-НС Роман Зварич считает Совет национальной безопасности и обороны некомпетентным рассматривать экономические вопросы. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

По его мнению, национальная экономика является исключительной сферой деятельности Кабинета Министров.

«Я вообще считаю, позвольте такое не совсем парламентское высказывание, что это не собачье дело Совета нацбезопасности и обороны. В соответствии с Конституцией, в соответствии с законом Украины о Кабинете Министров сфера хозяйствования, то есть национально-экономического хозяйствования, является сферой Кабмина», - сказал он.

Зварич также отметил, что с некоторой натяжкой можно любой вопрос поставить в контексте общей национальной безопасности и таким образом, в соответствии с законом об СНБО, деятельность совета распространится на все сферы хозяйствования.

В связи с этим депутат считает целесообразным законодательно урегулировать деятельность этого органа, передает proUA.

Зварич добавил, что считает заседание СНБО по вопросам энергетической безопасности, состоявшееся 10 февраля, шоу, за которым ему было стыдно наблюдать.

Обозреватель