МИД через генсека обратится в Совбез ООН для мониторинга выполнения Россией решения суда в Гааге

Украина через генерального секретаря ООН обратится в Совет безопасности для мониторинга исполнения Россией промежуточного решения Международного суда по делу «Украина против России».

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов.

«Международный суд ООН является высшим судебным органом в рамках ООН и вообще в мире. Он рассматривает споры исключительно между государствами, и решения этого органа являются обязательными к исполнению, они не являются декларативными, они являются юридически обязывающими решениями», - констатировала она.

Беца напомнила, что недавно был принят приказ Международного суда ООН по мерам, которых требовала Украины в отношении России в связи с нарушением ею двух международных конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и борьбе с финансированием терроризма.

«Международный суд вынес приказ 19 апреля, которым обязал Россию в одностороннем порядке нивелировать любые ограничения в отношении крымскотатарского населения и крымскотатарского сообщества относительно их представительств и фактически восстановить Меджлис и ввести украинский язык в оккупированном Крыму. Это односторонние меры исключительно по отношению к России, что случается очень редко. Третье, что суд принял – это то, что обе стороны должны избежать любых мер, которые ухудшат ход дела или, условно говоря, расширят спор», - отметила пресс-секретарь МИД.

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Она отметила, что Россия на уровне пресс-секретаря Кремля ранее заявляла, что она исполнит решение Международного суда ООН.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы ООН промониторила исполнение этого приказа. Это не было рассмотрение по сути иска, это были лишь меры предосторожности настоящего приказа Международного суда. То есть, через генерального секретаря ООН мы обращаемся к Совету безопасности ООН, чтобы он, согласно своему уставу, мониторил исполнение Россией этого решения. Исполнит ли Россия это решение - мы не знаем», - сказала Беца.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.