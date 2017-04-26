Гройсман - Авакову: глава НАПК не в адеквате

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталью Корчак "неадекватной" после доклада министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщившего о фактах начисления руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок.

"Я получил письмо от "малоизвестного" депутата Лещенко относительно деятельности госпожи Корчак и господина Радецкого по начислению необоснованных премий и надбавок… Зарплата главы НАПК Корчак за октябрь (2016 года - УНИАН) составила 121 тыс. грн при том, что оклад составлял 29 тыс., за выслугу - 50%, за интенсивность - 100%, премия - 60%, дополнительно на командировки - 30 тыс.", - сказал Аваков.

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Также глава МВД сообщил о наличии писем от НАПК с требованием расследовать деятельность членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапка.

"То есть она (Корчак - УНИАН) требует расследовать деятельность двух своих заместителей", - подчеркнул Аваков.

В свою очередь, Гройсман поручил проработать механизмы расследования и оценки деятельности руководства НАПК.

"Я ничего не имею против НАПК, но мне кажется, что руководитель не в адеквате", - сказал премьер.

Также Гройсман подчеркнул, что придерживается своей ранее озвученной точки зрения о необходимости написать заявление об отставке всему руководству НАПК.