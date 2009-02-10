Тимошенко через суд потребует отменить сегодняшнее решение СНБО

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обжалует в суде решение Совета национальной безопасности и обороны, если оно будет предусматривать возобновление деятельности компании “РосУкрЭнерго” на газовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Если будет сохранено такое решение СНБО, которое сейчас нам раздали в качестве проекта, где нет ни одного слова правды, и через слово возвращаются, по сути дела, коррупционные аферы “РосУкрЭнерго”, то я обязательно обжалую, как законопослушная гражданка, это решение, которое будет оформлено указом Президента, в суде и буду добиваться правды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что не намерена игнорировать заседание СНБО в будущем.

«Пока после очередных выборов Президента не изменится состав (СНБО), я – участник Совета национальной безопасности и обороны. Я выполняю Конституцию и поэтому на каждом заседании СНБО я буду присутствовать вместе с министрами, если это будет необходимо», - объяснила она и вернулась на заседание, которое продолжается в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Секретариате Президента проходит заседание СНБО, в повестку дня которого внесен вопрос о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины.