Изгнанник из Партии регионов не будет сидеть сложа руки

Городской председатель Симферополя Геннадий БАБЕНКО считает, что решение политсовета Крымской республиканской организации Партии регионов о его исключении из рядов партии не является окончательным.

«Политсовет – это еще не окончательное решение. Ещё есть конференция республиканская, ещё есть политсовет центрального комитета партии, ещё есть съезд. То есть ещё есть целый ряд процедур, которые мне дают возможность объективно доложить о происходящих процессах. И пусть съезд принимает решение или политбюро ЦК», - сказал мэр Симферополя сегодня журналистам.

«Я пойду по этому пути», – добавил городской председатель.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Г.БАБЕНКО, решение политсовета крымской парторганизации - это «из серии «страшилок». «Проверяют на прочность», - считает симферопольский мэр.

По его данным, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ знает о сложившейся ситуации. «ЯНУКОВИЧ очень хорошо знает о ситуации, поэтому не буду забегать вперед и не (буду) рассказывать, что же дальше, но ситуация достаточно критическая», – сказал мэр.

«В Партии регионов есть определенные люди, которое по-разному смотрят на вопросы государственного строительства, на вопросы развития органов местного самоуправления, на социально-экономическое развитие регионов, в том числе и города Симферополя. Я считаю, что, прежде всего, нужно думать, как говорят, о родине, а потом о себе. Поживем – увидим, кто прав», - отметил Г.БАБЕНКО.

Он уточнил, что 9 февраля не был на заседании политсовета крымской парторганизации, поскольку находился в этот день в командировке в Киеве, где, в частности, решал вопросы по организации празднования 225-летия Симферополя. «Мне позвонили в Киев, мягко говоря «обрадовали», - сказал городской председатель Симферополя.

Г.БАБЕНКО также заявил, что ряд местных партийных организаций в регионах Крыма "высказали недоверие" лидеру Крымской организации Партии регионов, народному депутату Украины Василию КИСЕЛЕВУ. «Поэтому я так думаю, что все-таки будет созвана республиканская партийная конференция, где в том числе будут обсуждать эти вопросы», – сказал городской председатель Симферополя.

Как сообщал УНИАН, политсовет крымской организации Партии регионов на заседании 9 февраля принял решение исключить мэра Симферополя Г.БАБЕНКО и крымского премьера Виктора ПЛАКИДУ из рядов ПР и состава исполкома крымской парторганизации.

В.ПЛАКИДА пока не комментирует решение политсовета.