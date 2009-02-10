Ющенко опять поломает планы Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не допустит распродажи за бесценок стратегических объектов Украины, в том числе и «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Представитель СП в очередной раз раскритиковал бюджетную политику правительства. По его словам, вызывает большую обеспокоенность, что в это сложное время для страны правительство очень быстро хочет продать стратегические предприятия Украины.

Среди других к таким стратегическим объектам относится и «Укртелеком». «Президент не даст распродать за бесценок государственные стратегические объекты для того, чтобы фактически прикрыть неэффективную бюджетную политику, не внося изменений в бюджет», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он в который раз подчеркнул необходимость внесения изменений в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО 9 февраля сообщил, что по предварительной оценке Фонда государственного имущества Украины, стоимость запланированного к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн. «Предварительная оценка ФГИУ составляла 7,5 миллиардов и на комиссии (приватизационной – УНИАН), если дойдет к рассмотрению на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену», - сказал он. По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО также добавил, что оценочная цена этого пакета в размере «25 миллиардов, 35 и так далее, которая фигурирует в СМИ, на сегодня пока еще не соответствует действительности, поскольку никакие решения относительно приватизации "Укртелекома" не принимались и цена не рассчитывалась".

В то же время, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 4 февраля заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Министр отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

“Моя позиция – не меньше 25 млрд. грн. Я думаю, что появится инвестор, который в этих условиях купит за такие деньги “Укртелеком”, - сказал И.ВИНСКИЙ.