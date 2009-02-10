У Ющенко заикнулись об отставке Черновецкого

В Секретариате Президента Украины не исключают отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, такой вариант возможен, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в том числе и относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Р.ЖУКОВСКИЙ напомнил, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже не в первый раз отменил решение председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку оно было принято с нарушением законодательства.

При этом, по его словам, Президент четко дал понять, что будет принимать все необходимые меры в пределах своих полномочий, чтобы не допустить «я бы сказал, нахального нарушения законодательства» Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ – от прокурорского реагирования до отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности.

При этом Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что, по его мнению, в случае отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА, не произойдет нарушения законодательства, в частности закона о столице, в соответствии с которым должность мэра совмещается с должностью председателя КГГА. «В любом случае нельзя нарушать закон, даже если понимаешь ограничение административной ответственности», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже трижды издавал распоряжение о значительных повышениях коммунальных тарифов для юридических лиц. В свою очередь, Президент трижды останавливал их действие.

Кроме того, в Киеве с 1 февраля началось поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения.

9 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО пообещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Я не могу поддержать политику города, когда идет беспардонное повышение тарифов на услуги, на тепло, на водоотвод, квартплату», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что уже не первым своим указом обязывает мэра Киева привести коммунальные тарифы в соответствие с обоснованными нормами.

«Я ожидаю от киевской мэрии более продуманной линии. Если этой линии не будет, очевидно, следует обратиться в Генеральную прокуратуру, другие службы, чтобы они сделали соответствующие проверки и выводы относительно соблюдения законности по данным вопросам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что существуют рекомендации об уровне тарифов с учетом себестоимости и доходности, и еще раз призвал руководствоваться этими рекомендациями.

«Они дают ответ, как обеспечить на доступных условиях снабжение услуг и работу ЖЭКов. Я бы очень хотел, чтобы меня услышали в местной власти. Если этого не будет, я буду предпринимать более жесткие шаги», - сказал Президент.