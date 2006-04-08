Член БЮТ, избранный в Киевский горсовет Михаил Бродский считает, что БЮТ сможет сотрудничать с новоизбранным мэром Киева Леонидом Черновецким.

"Я, например, верю, что Черновецкий пришел работать честно", - сказал он в интервью "Зеркалу недели", опубликованном в субботу.

"Мы ко многому относимся по-разному, и наши взгляды на целый ряд вещей не совпадают. И если нам удастся найти общий язык, мне кажется, мы сможем поработать на киевлян и показать, каким на самом деле может быть наш город", - отметил Бродский.

Он сказал, что знает Черновецкого пятнадцать лет, за время которых они не раз помогали друг другу.

"Могу рассказать, как я пришел к Черновецкому и сказал: "В твоем банке заложено все мое имущество под кредит, за который я не могу выплачивать проценты, потому что я — банкрот. Продавай". И он восемь месяцев не брал с меня проценты, пока я не пришел в себя и не начал их выплачивать. Черновецкий в самом деле способен на человеческие поступки", - сказал Бродский.

Он также рассказал, что его не хотят назначать секретарем Киевского горсовета (БЮТ набрал большинство голосов на выборах в Киевсовет).

"Первая проблема, на которую мы натолкнулись в Киевсовете, аналогична той, которая возникла в масштабах страны: "Наша Украина" готова вступать в коалицию с БЮТ, и лишь при условии, если Тимошенко не будет премьер-министром. Так и в Киевсовете — и "Наша Украина", и все другие готовы объединяться, но только чтобы Бродский не был секретарем горсовета", - указал он.

"Потому что взяток он не берет и договориться с ним невозможно. И это реальная проблема", - сказал Бродский, прибавив, что с его избранием секретарем горсовета не согласны даже некоторые члены БЮТ.

"Поскольку от меня это будет зависеть, я не дам воровать киевским чиновникам, которые все без исключения (пусть подают на меня в суд!) принимают участие в краже. Омельченко создал систему круговой поруки — все воруют, кто что может. И потому никто никого не ловит за руку", - считает Бродский.

На вопрос, как он оценивает то, что Киев возглавил представитель нетрадиционной харизматической церкви, Бродский ответил: "Давайте научимся оценивать человека не по его национальной принадлежности, вероисповеданию и цвету кожи, а исходя из того, честный он или подонок, профессионал или профан".

"И тогда случай, который произошел во Франции, не будет казаться нам чем-то экзотическим. Там тоже многие кричали, что мэром Парижа никогда не выберут гомосексуалиста. Тем не менее, выбрали, и теперь парижане молятся на своего мэра", - рассказал Бродский.

Украинская правда