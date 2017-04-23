Выдворенная в РФ Лолита разразилась бранью и проклятиями в адрес украинских правоохранителей (видео)

Российская певица Лолита Милявская, которую сегодня ночью не пропустили через украинскую границу из-за незаконных посещений оккупированного Крыма, прокомментировала произошедшее на видеоролике, опубликованном у нее в «Фейсбук».

Читайте такжеПевицу Лолиту не пустили в Украину (видео)

В начале видео певица сетует на то, что ее, уроженку Мукачево, не пропустили через границу. Но потом она переходит на оскорбления и проклятия в адрес украинских правоохранителей, упоминая СБУ.

«Короче, вы делаете все, чтобы я, бл**ь, забыла язык украинский. А вы... Хочется сказать, да не буду. Разлучаете людей, разлучаете семьи, делаете все невозможное, для того, чтобы было мирное существование. Бог вам судья. А у меня глаз хороший: кто меня обидит, тот обязательно закончит жизнь плохо. Чего вам и желаю», - говорит Лолита.

Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику