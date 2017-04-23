Мартыненко впервые прокомментировал обвинения НАБУ

Группа лиц, контролирующая НАБУ, использует его как политический инструмент для борьбы с конкурентами и провоцирование досрочных парламентских и президентских выборов. Об этом заявил Николай Мартыненко, сообщила его пресс-служба.

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Он обратил внимание на то, что во время судебного заседания по делу избрании ему меры пресечения в Соломенский суд "срочно прибыла команда контролеров за действиями НАБУ во главе с соратником Саакашвили Сакварелидзе. Это свидетельство системной зависимости НАБУ от группы, которую в руководящем составе бюро представляет Гизо Углава. Этот факт следует зафиксировать всем, кто следит за деятельностью НАБУ и осознать, что Бюро используется в качестве инструмента политической борьбы и развала коалиции. Цель - досрочные парламентские выборы, чтобы привести в парламент свою политическую силу. Для Сытника и Углавы уже зарезервированы места в партии Саакашили-Лещенко".

"Им нужны ежедневные шоу и сенсации. Это особенно важно, когда результаты деятельности бюро нулевые. Ежедневные обвинения НАБУ в мой адрес - это обида за то, что им не удалось незаконно бросить меня в СИЗО. Очевидно, грузинские акционеры НАБУ в болезненной форме выразили господину Сытнику претензии за несбывшиеся надежды. Поэтому НАБУ выдает заявления о том, что Николая Мартыненко нужно было срочно задерживать, потому что он якобы разрабатывал "коварный план побега". Но детективы НАБУ слабо пишут художественные детективные тексты. И с логикой подчиненные Сытника не сильно дружит. Если я задумал бежать, то почему не остался в США несколько дней назад? Почему я больше двух десятков раз возвращался в Украину из зарубежных поездок? Почему все эти полтора года находился в Киеве и ни от кого не прятался?", - спрашивает Мартыненко.

"Абсолютно в духе грузинского кинематографа и утверждение, что “подозреваемый сбежал в чью-то приемную". На самом деле речь идет об официальном партийном офисе "Народного фронта" на Кловском спуске, где "прописаны" приемные наших депутатов. У меня там рабочее место со времени, когда я добровольно сложил депутатский мандат. Поэтому художественные заявления НАБУ - смешная попытка оправдать свою некомпетентность, ангажированность и зацикленность “акционеров” бюро на следующих выборах", подчеркнул экс-депутат.

"Обвинения "Мартыненко отключил телефон"- это вообще какой-то анекдот. Или это веское основание для нового дела против Николая Мартыненко? НАБУ полтора года рисует против меня фейки на основе проплаченных публикаций члена их группировки Лещенко. Ребята решили, что и рейтинг себе немного поднимут, и заказ хозяина Лещенкоиз России выполнят. Поэтому чего стесняться - НАБУ готово к тому, чтобы штамповать дела на основании лишь того, что лицо конкретного политика очень не нравится Саакашвили, Углаве, Сытнику и Лещенко ", - подчеркнул Николай Мартыненко.