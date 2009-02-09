Томенко советует Ющенко писать заявление об отставке

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что досрочные выборы Президента в Украине возможны только при условии добровольного согласия на это нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в эфире радио “Эра”, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

“Любые досрочные выборы - парламентские или президентские - возможны только по согласованию ключевых игроков”, - отметил заместитель председателя ВР.

Комментируя критику Президента в адрес Кабинета министров, в частности, его последнее заявление, что вся ответственность за ситуацию в Украине лежит исключительно на правительстве и премьер-министре Юлии ТИМОШЕНКО, Н.ТОМЕНКО отметил, что логичным шагом после этого должно было бы стать заявление Президента об отставке. Он объяснил это тем, что Конституция Украины и действующее законодательство наделяет Президента большими полномочиями, но и значительной ответственностью за социально-экономическое состояние государства.

“Это эмоциональное заявление вызвано тем, что дважды подряд Президенту вместе с Партией регионов не удалось отправить правительство в отставку. Но политики такого уровня после подобных заявлений пишут заявление о добровольной отставке”, - сказал Н.ТОМЕНКО.