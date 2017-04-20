Лукашенко рассказал, что остается верен России, упомянул и Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не переориентировал свою внешнюю политику с сотрудничества с Россией в пользу стран Запада. По его словам, они "на Западе никому не нужны", передает слова белорусского лидера его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что любят покритиковать в России и налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад.

Читайте такжеУ Лукашенко рассказали о беседе с Порошенко: говорили о Донбассе

"Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. Не в пример этому, по его словам, развиваются события в Украине.

Ранее Лукашенко утверждал, что у него с главой РФ Владимиром Путиным "блестящие отношения", а проблемы они могут решать без посредников.