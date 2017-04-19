Суд ООН ожидает от Украины и России выполнения "Минска"

Международный суд ООН в своем решении относительно временных мер для России призвал Киев и Москву выполнить Минские договоренности.

Соответствующее положение в постановлении зачитал президент суда Ронни Абрахам (Ronny Abraham), сообщает из суда собственный корреспондент УНИАН.

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"Относительно ситуации на востоке Украины, то Суд напоминает сторонам, что Совет Безопасности в своей резолюции 2202 (2015) одобрил "Пакетные меры по выполнению Минских договоренностей", принятые и подписанные в Минске 12 февраля 2015 года представителями ОБСЕ, Украины и РФ, а также представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области, и одобренные президентом РФ, президентом Украины, президентом Франции и канцлером Германии.

Суд ожидает, что обе стороны путем индивидуальных и совместных усилий будут работать для полного выполнения "Пакета мер" для того, чтоб достичь мирного решения конфликта в восточных регионах Украины", - зачитал президент суда.