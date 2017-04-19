Шесть нардепов "кнопкодавили" в Раде в апреле

В апреле кнопкодавили 3 народных депутата из БПП, 2 депутата из “Оппозиционного блока” и один представитель “Народного фронта”. Кроме того, еще 2 вероятных кнопкодава входят в группу “Видродження”, а еще 1 — к внефракционным депутатам, сообщает движение "Честно".

Вот список депутатов — кнопкодавов:

Александр Бакуменко, БПП, фигурант антикоррупционных расследований, которого уже 6 раз ловили на кнопкодавстве;

Андрей Шинькович, БПП - трижды. Депутат на момент избрания был менеджером в “Эпицентре”Александра Гереги и неоднократно кнопкодавил, прикрываясь бумажкой.

Сергей Дунаев, “Оппозиционный блок”, который голосовал за “диктаторский закон” 16 января 2014 года;

Александр Нечаев, “Оппозиционный блок”, фигурант антикоррупционных расследований - дважды;

Владимир Шкварилюк, "Народный фронт", который так же фигурировал и в антикоррупционных расследованиях.

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Кроме них, Общественное движение ЧЕСТНО зафиксировало кнопкодавство со стороны депутатов, похожих на Василия Гуляева, Антона Киссе (оба — из группы “Видродження”) и внефракционного депутата Анатолия Денисенко.

Заметим, ст. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично.

Напомним, в прошлом месяце было зафиксировано рекордное число кнопкодавов в 8 созыве. В следующий раз Верховная Рада соберется на пленарное заседание через месяц — 16 мая.