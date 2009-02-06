Кадровая чистка Тимошенко провалится так же, как и попытка ее снять?

Эксперты считают, что антиправительственные силы не рассчитывали на положительный результат при голосовании 5 февраля в Верховной Раде резолюции о выражении недоверия правительству.

Об этом свидетельствует эксперт-опрос, проведенный Центром исследований политических ценностей «АКСИА» среди политических экспертов, результаты которого переданы агентству УНИАН.

«Антиправительственные силы понимали, что у них нет достаточного количества голосов. Голосов коммунистов, которые голосовали для сохранения своего политического лица, не хватило. Проблема заключалась в том, что не голосовал Блок Литвина и та часть “Нашей Украины”, на которую они могли бы рассчитывать. Вероятность положительного голосования была низкой. Голосов не нашлось по тем же причинам, что и в прошлый раз. Получив второе поражение, можно допустить, что Партия регионов не рассчитывала на результат. Это был элемент пиар-кампании против этого правительства, которая будет длиться весь оставшийся до выборов срок”, - сказал директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО.

По мнению профессора политологии, научного директора Школы политической аналитики НаУКМА Алексея ГАРАНЯ, дополнительные голоса можно было собрать лишь в пропрезидентской части “Нашей Украины”. “Понятно, что “Единый Центр” голосует за отставку. Но другим депутатам можно было бы выдвинуть обвинение в том, что именно их силами свергнуто правительство и приведена к власти Партия регионов, или открыт путь к досрочным выборам. Это привело бы к существенным имиджевым потерям. Я думаю, эти люди задумывались, станет ли их голос решающим. Они не смогли бы избежать обвинений. Это и побудило тех, кто потенциально мог проголосовать за отставку правительства, воздержаться от таких действий”, - пояснил политолог.

«Подготовка к голосованию показала отсутствие голосов и подтвердила самостоятельность игры ЯНУКОВИЧА за премьерское кресло. Голоса Компартии лишь подтверждают наличие информации о недостаточности голосов за недоверие правительству. Причины провала голосования лежат в плоскости самостоятельной игры всей политической элиты страны. Осталось дождаться провала попытки ТИМОШЕНКО провести через парламент кадровые перестановки в правительстве, после чего можно с уверенностью говорить о невозможности элит консолидироваться для минимизации последствий социально-экономического кризиса в стране. Еще один результат голосования – ЯНУКОВИЧ добился моратория на увольнение ТИМОШЕНКО до следующей сессии”, - считает директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ.

По мнению президента аналитического центра «Открытая политика» Игоря ЖДАНОВА, для депутатской группы Вячеслава КИРИЛЕНКО было политически неприемлемым голосование вместе с Партией регионов. “Я бы не расценивал это как поражение одних и выигрыш других. В действительности, власть сейчас – своеобразный электрический стул. Оставаясь в своей должности, ТИМОШЕНКО очень рискует накануне президентских выборов. Ее политическая перспектива будет зависеть от того, насколько ей удастся минимизировать последствия экономического кризиса в Украине. А оппозиция сможет лишь наблюдать, как будет развиваться ситуация. С другой стороны, Партия регионов была инициатором выражения вотума недоверия, и не получила желаемого результата. Это свидетельствует о том, что Партия регионов постепенно превращается в партию политических неудачников”, - сказал он.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает голосование в ВР успехом Ю.ТИМОШЕНКО, в то же время он не склонен рассматривать результаты голосования как поражение оппозиции. “Ведь теперь ответственность полностью ложится на правительство. Появляется большая проблема с коалицией, которая должна подтвердить, что у нее есть большинство. Впереди и правительственные изменения, и проблема программы действий правительства, которая требует большинства”, – пояснил он.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, сейчас правительство оказалось в роли единовластного центра, которого не ограничивает коалиция, который продолжает спор с Президентом. “В то же время оппозиция получила новые возможности. Теперь оппозиционные политические силы пойдут к людям. Каждый со своими предложениями. И понятно, что социальное давление, которое начнет усиливаться, превратится в антивластное. Вопрос будет заключаться в том, как ТИМОШЕНКО и ЮЩЕНКО начнут разыгрывать вот эту комбинацию. Против кого будет направлено объективно нарастающее социальное давление”, - прогнозирует политолог.