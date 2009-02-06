В НУ-НС теперь уже не видят разницы между тимошенковцами и регионалами

После вчерашнего отчета премьер-министра Юлии Тимошенко в ВР и отказа парламента выразить недоверие правительству, в стране, к сожалению, ничего не изменилось. Такое мнение высказал экс-лидер парламентской фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко в эфире программы “Шустер live” на ТРК “Украина”.

“И я лично, и мои коллеги по депутатской группе "За Украину!" наблюдали борьбу одной большой группы – если не сказать больше... Одного политико-финансового клана с другим политико-финансовым кланом. За власть. Без программ, без серьезных изложений, без обсуждения. Потому одни голосовали против других.”, - заявил Кириленко.

К этому политик открытым текстом добавил, что говорит о БЮТ и Партии регионов: “Для нас все больше эти силы становятся одинаковыми. Тоже к сожалению. Я говорю "к сожалению", потому что я иначе думал о БЮТ. Но по форме и по содержанию деятельности теперь это почти одинаковые политические силы”.