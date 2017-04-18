20 миллиардов убытков и почти полсотни дел: в НАБУ рассказали о коррупции на госпредприятиях

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

«Среди более чем трех сотен производств, которые в настоящее время расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях (ГП). В поле зрения детективов находятся 35 государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли», - сообщает антикоррупционное ведомство.

«По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям из-за уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн. Самыми «коррумпированными» являются компании, которые относятся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли», - отмечают в НАБУ.

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По состоянию на начало апреля о подозрении в причинении ущерба государственным предприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления по этим делам превышает 1,5 млрд грн. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Отдельно подчеркивается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. Хищение еще почти 0,5 млрд грн удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в прошлом году получили расследования, связанные с такими компаниями как «Укргазвыдобування», «Запорожьеоблэнерго», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», «Одесский припортовый завод», «Объединенная горно-химическая компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.

«В целом детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным процессам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд грн», - заявили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН ранее, правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства руководства Главного управления ГФС в Киевской области в рамках дела о попытке незаконного возмещения НДС.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, правоохранители предотвратили незаконное возмещение НДС субъектам хозяйствования в сумме 160 млн грн, 100 млн грн из которых уже прошли процедуру согласования в органах фискальной службы».