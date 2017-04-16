В оккупированном Севастополе на всенощной Евангелие читали на украинском языке - СМИ

На пасхальной всенощной службе в Покровском соборе оккупированного Севастополя Евангелие читали на трех языках, в частности, на украинском. Об это сообщает Крым.Реалии.

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Издание отмечает, что православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.В пасхальную ночь охраны и представителей "полиции" на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане также говорят, что вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвергнуты давлению со стороны российских властей Крыма, поскольку на состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято решение поддержать территориальную целостность Украины и осуждены попытки посеять смуту и раздор.