В РФ намереваются праздновать "присоединение" Крыма Екатериной II к Российской империи

В России предлагают праздновать 19 апреля «присоединение» Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Meduza».

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Отмечается, что документом предлагается установить 19 апреля – днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, учитывая, что Екатерина II подписала соответствующий Манифест о принятии Крыма в 1783 году.

Как сообщал УНИАН ранее, органы прокуратуры разрабатывают план действий для предъявления России счетов за незаконное пользование воздушным и морским пространствами в оккупированном Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Мы сейчас планируем выставить счета российским авиакомпаниям, которые не платят деньги за услуги и пользование воздушным пространством в Крыму, и так же разрабатываем пути по компенсации за пользование морскими путями», - сказал Луценко.