Янукович возмущается: Тимошенко «кишку набивает» и о Боге забыла

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отрицает возможность объединения его политической силы с нынешней коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании оппозиционного правительства.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что объединяться и «поддерживать беспорядок», который есть сегодня в Украине, «нормальные люди не могут».

Он отметил, что готов был поддерживать власть, если бы была реальная программа выхода из нынешней ситуации.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что некоторые народные депутаты “посмеиваются, что, мол, очередная попытка Партии регионов изменить правительство не удастся”, и отметил, что такие насмешки его «очень удивили».

По его словам, депутаты говорят, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО снова (5 февраля во время отчета правительства в парламенте – УНИАН) «пропиарит себя, поскольку она знает, что сказать и как сказать».

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, для Партии регионов главным является сделать все для “поднятия уровня ответственности этой власти перед обществом”.

Он заявил, что в парламенте «целые фракции сегодня коррумпированы и поддерживают тот беспорядок».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «только ненормальные люди могут посмеиваться над ситуацией, которая сложилась в стране».

Он отметил: «Им хорошо живется, поскольку они получили кресло то ли в правительстве, или в парламенте, и думают, что это навсегда». «Это кучка людей, которая сейчас паразитирует фактически в этой ситуации, и, как говорят, кишку себе набивает. Это большой стыд», - сказал лидер Партии регионов.

Он считает, что те, кто сегодня находится у власти, забыли о своих обещаниях перед народом и забыли о том, что они говорят, «стоя перед иконами со свечами» в церкви. «Забыли о Боге», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, у Партии регионов нет другого пути, как «ставить вопрос жестко и добиваться того, чтобы выдавить из них все, на что они способны, чтобы остановить падение экономики и уровня жизни людей».