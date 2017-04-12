Рабинович предлагает упразднить пост президента

В Украине необходимо провести референдум и упразднить на нем пост президента. Такое мнение в комментарии программе 20/22 на телеканале NewsOne высказал народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

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«Украине идеально подходит парламентская форма власти, пост президента, считает наша партия, должен быть упразднен на референдуме. Вот Германия не имеет президента фактически, он номинальная фигура, страна имеет земельное устройство — и ничего, прекрасно живет, процветает, достигает рекордного роста ВВП в этом году», — сказал парламентарий.

По его словам, в вопросе выборов президента Украина «наступает на одни и те же грабли». «Приходит президент, становится у власти, вроде нормальный, а потом окружение внушает ему годами, что он гениальный и безошибочный, — и все. В парламенте все же более живая ситуация, больше движения: тут создаются коалиции, легче найти противовесы, большинство может быстро превратится в меньшинство и наоборот», – заявил парламентарий.

Он назвал правящую коалицию в парламенте незаконной. По словам Вадима Рабиновича, эти люди захватили власть и правят без конституционного большинства. «Такая власть может все что угодно: может нарушать Конституцию, убирать бесплатное медицинское обслуживание, продавать землю, называть Яценюка и Гройсмана лучшими премьерами, а Супрун – лучшим и. о. министра. Такая власть может грабить страну безнаказанно», — подчеркнул лидер партии «За життя».