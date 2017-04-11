Гройсман: я полностью независим от кого-либо
Гройсман заверил, что является абсолютно независимым от влияния каких-либо политиков или бизнесменов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что абсолютно независим от влияния каких-либо политиков или бизнесменов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.
На вопрос о том, как часто он встречается с олигархами, Гройсман сказал: "Время от времени я встречаюсь со всеми людьми, в том числе и с ними... Это не часто".
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"Откровенно говоря, специальных разговоров относительно каких-то вещей не происходит", - заверил он.
При этом премьер подчеркнул, что он абсолютно независим.
"Точно могу вам сказать - ни от кого я не завишу. Я абсолютно, полностью независим от кого-либо", - сказал глава правительства.