Гройсман не планирует баллотироваться на следующих выборах президента
12:17, 11 апреля 2017Политика
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По словам Гройсмана, используя возможность быть премьер-министром, он хочет изменить ситуацию в стране к лучшему.
Гройсман заявил об отсутствии президентских амбиций / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз подчеркнул, что не будет принимать участия в очередных президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.
"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как все граждане Украины - приду проголосую", - сказал премьер.
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По словам Гройсмана, других намерений у него нет.
Также глава правительства подчеркнул, что, используя сегодня возможность быть премьер-министром, хочет изменить ситуацию в стране к лучшему.
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Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана