Гройсман не планирует баллотироваться на следующих выборах президента

12:17, 11 апреля 2017
Политика
1446

По словам Гройсмана, используя возможность быть премьер-министром, он хочет изменить ситуацию в стране к лучшему.

Гройсман заявил об отсутствии президентских амбиций / Фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз подчеркнул, что не будет принимать участия в очередных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как все граждане Украины - приду проголосую", - сказал премьер.

Читайте такжеВ Украине планируют с 1 октября повысить пенсии и отменить налоги для работающих пенсионеров

По словам Гройсмана, других намерений у него нет.

Также глава правительства подчеркнул, что, используя сегодня возможность быть премьер-министром, хочет изменить ситуацию в стране к лучшему.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пресс-конференция Гройсмана
Теги: #Гройсман#Выборы президента Украины-2019