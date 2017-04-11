Гройсман не планирует баллотироваться на следующих выборах президента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз подчеркнул, что не будет принимать участия в очередных президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как все граждане Украины - приду проголосую", - сказал премьер.

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По словам Гройсмана, других намерений у него нет.

Также глава правительства подчеркнул, что, используя сегодня возможность быть премьер-министром, хочет изменить ситуацию в стране к лучшему.