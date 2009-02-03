Тимошенко сегодня будет заниматься вопросами посевной

Сегодня в 15.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам обеспечения горючим весенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.

Вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Малый зал.

Аккредитация проводится до 13.00 по телефонам: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.