Порошенко: Мы сделаем все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали доступнее

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что украинцы смогут воочию убедиться в преимуществах европейских ценностей.

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"Мы сделаем все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали доступнее и дешевле, чтобы в Украину пришли «лоукосты», и все украинские граждане могли воочию убедиться в преимуществах европейских ценностей, которые стали объединяющей национальной идеей во время Революции Достоинства, и до которой сейчас уверенно шагает Украина", - написал президент на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не получат права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны-члены ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она лишь Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.