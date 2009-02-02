Литвин - Януковичу: расстреляйте меня, выведите и расстреляйте

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что в нынешней ситуации досрочные парламентские выборы невозможны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на Согласительном совете парламента, дискутируя с представителями от фракции Партии регионов, которые настаивали на отчете правительства в парламенте в четверг, 5 февраля.

По словам В.ЛИТВИНА, в ситуации, когда ВР начала работать, «кто-то теряет сознание» и хочет «продолжить реализацию сценария блокирования и развала работы ВР». Он подчеркнул, что «этого не выйдет».

«Давайте мы сейчас не будем заходить в клинч, поскольку все по-своему правы», - призвал В.ЛИТВИН. По его словам, если «печет кому-то эта коалиция, которой там нет или она есть, но ВР работает, то давайте что-то другое».

После этих слов лидер фракции Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ бросил реплику: «А кто отвечает?». На это В.ЛИТВИН отреагировал эмоционально: «Я отвечаю за все, расстреляйте меня, выведите и расстреляйте». Он подчеркнул необходимость работы парламента и заявил, что «я буду отвечать, и одного меня четвертуете все вместе».

Потом состоялась словесная перепалка между В.ЛИТВИНЫМ и первым заместителем руководителя фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. В.ЛИТВИН обиделся, что тот обвиняет его в двойной позиций и в двойных подходах. При этом спикер сказал, что когда А.ЕФРЕМОВ разговаривает с ним, то выражает одну позицию, а после заявлений лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА начинает говорить более радикальные вещи.

В.ЛИТВИН предложил лидерам фракций сегодня провести заседание в 15.00 для решения порядка рассмотрения вопроса, касающегося отчета правительства.