Януковичу сложно терпеть

Фракция Партии регионов настаивает на заслушивании на этой неделе в парламенте отчета правительства в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателей областных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов ВР.

По его словам, необходимо «услышать правду от премьер-министра Украины» о состоянии дел в экономической и социальной сферах. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на днях граждане могли видеть «очередной спектакль Президента Украины и премьер-министра Украины» относительно ситуации в государстве. По его мнению, «это посмешище терпеть очень тяжело». «Эти два человека пытаются 47 миллионов украинцев держать за дураков, и это уже надоело», - добавил лидер фракции Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов готова «предпринять очередную попытку объединиться вокруг правды – мы должны сказать правду, прежде всего, самим себе, что делается в Украине, а после того как мы получим диагноз - надо принять решение, как мы будем лечить болезнь».

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что голосование относительно отставки правительства покажет, «кто есть кто в Верховной Раде», и кто «несет ответственность за состояние дел в Украине».

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что именно с этого должна начаться новая сессия парламента.

Лидер Партии регионов заявил, что «оппозиция готова стать рядом с каждым украинцем и даже с властью, если будут конкретные предложения. Мы готовы совместно работать, но хватит уже молоть языком, надо принимать конкретные решения».

Он также подчеркнул необходимость пересмотра государственного бюджета на текущий год, его коррекцию.

Как сообщал УНИАН, 14 января на заседании Согласительного совета парламента было принято решение о заслушивании 5 февраля отчета правительства.