"Заигрывания" к Трампу и недопуск Ляшко в ПАСЕ: названы самые абсурдные законопроекты в Раде

В Комитете избирателей Украины назвали пять самых абсурдных законодательных инициатив Верховной Рады 7-го созыва. Соответствующий перечень был получен КИУ в ответ на информационный запрос.

Проекты этих документов даже не были зарегистрированы Аппаратом Верховной Рады, учитывая неадекватность их положений.

Топ-5 абсурдных законопроектов:

1. Проект Постановления «О Заявлении Верховной Рады Украины относительно обращения к Новоизбранному Президенту США Дональду Трампу о поддержке и осуждении оскорбительных высказываний отдельных украинских публичных деятелей».

Инициатор проекта, Сергей Каплин предложил Верховной Раде обратиться к Президенту США Дональду Трампу с призывом не воспринимать обидные высказывания Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Павла Петренко в его адрес. Проект не зарегистрировали из-за «непредвиденных политических последствий от его принятия".

2. Проект Постановления «Об отложении рассмотрения вопроса переименования города Кировоград Кировоградской области до внесения изменений в статью 133 Конституции Украины и подписания и ратификации соглашения между Украиной и ЕС о присоединении (членства) к ЕС».

Экс-глава Кировоградской ОГА Сергей Ларин инициировал отложить переименование Кировограда до вступления Украины в ЕС. В Раде проект не зарегистрировали.

3. Проект Постановления: «О запрещении назначения народного депутата Украины Олега Ляшко членом Парламентской ассамблеи Совета Европы».

Сергей Каплин выступил за запрет назначения Олега Ляшко членом ПАСЕ от Украины. Основание – сомнительная репутация лидера Радикальной партии. Каплин инициировал соответствующее Постановление в Раде, однако его не зарегистрировали из-за несоответствия функциям парламента.

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4. Проект Постановления «О признании работы руководства правоохранительных органов Украины неудовлетворительной»

Нардепы- "свободовцы" Олег Осуховский, Юрий Бублик, Михаил Головко, Андрей Ильенко и Александр Марченко призвали Раду признать неудовлетворительной работу правоохранительных органов. Проект не зарегистрировали, поскольку в Раде уже и так находились на рассмотрении документы об увольнении глав СБУ и МВД.

5. Проект Постановления «Об освобождении Нищука Е.М. с должности Министра культуры Украины»

После скандального заявления Евгения Нищука о генетике сразу ряд депутатов инициировали его увольнение. Одним из них был Сергей Каплин, однако его проект постановления был подан с опозданием, а потому его не зарегистрировали. Правда нардеп все же добился своего, подав законопроект в другой форме.

«Генератором абсурдных идей №1 в Раде можно назвать лидера «Партии простых людей» Сергея Каплина. За желанием понравиться избирателям и выделиться на фоне других политиков он часто прибегает к откровенно провокационным шагам. За время работы Верховной Рады Сергей Каплин подал более 120 законопроектов, что делает его одним из «самых продуктивных» депутатов парламента. Однако далеко не все из предложенных идей можно назвать адекватными», – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Как сообщал УНИАН ранее, в марте ни разу в Верховную Раду не пришли 8 нардепов. В частности, среди нардепов-прогульщиков Семен Семенченко и Тарас Пастух («Самопомич»), Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), Вячеслав Богуслаев («Воля Народа»), а также внефракционные Евгений Мураев и Дмитрий Ярош.