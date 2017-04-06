В России теперь незаконно распространять фотографию Путина в образе клоуна-гея - The Washington Post

Российские информационные агентства не могут точно сообщить, какое изображение из всех мемов в интернете теперь запрещено к размещению. Потому что, ну понимаете, оно запрещено. Об этом пишут Ави Селк и Дэвид Филипов в статье "В России распространять фотографию Путина в образе гея-клоуна теперь незаконно", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Россия запретила картинку, на которой президент Владимир Путин изображен как клоун-гей.

Российские информационные агентства не могут точно сообщить, какое изображение из всех мемов в интернете теперь запрещено к размещению. Потому что, ну понимаете, оно запрещено.

На прошлой неделе картинка была внесена в список российского правительства, в котором перечислены вещи, подпадающее под статью "экстремизм".

Пункт 4071: изображение человека, похожего на Путина "с накрашенными глазами и губами", с надписью, скрыто призывающей бороться с геями, подразумевающая "предполагаемую нестандартную сексуальную ориентацию президента Российской Федерации".

"The Moscow Times" считают, что речь идет об этом изображении:

Этот плакат стал популярным в 2013 году, после того как в России был принят закон, запрещающий пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" детям, а протестующих в поддержку прав геев избили и арестовали.

Но мемы с Путиным в образе гея распространялись, поскольку Россия в последние годы нарушала как сексуальные свободы, так и свободу выражения мнения в Интернете.

Другой новостной сайт считает, что запрещенное изображение выглядит так:

(Кстати, второй мужчина на этом изображении – Дмитрий Медведев. Он гораздо чаще ассоциируется с мемами, где он спит, нежели связанными с вопросами сексуальной ориентацией. Хотя в 2015 году он подписал указ, запрещающий трансгендерным людям водить автомобиль).

Пресс-секретарь Кремля сообщил российской государственной службе новостей ТАСС, что он не видел изображения с Путиным в образе клоуна, но он уверен, что это не беспокоит президента.

"Кремль говорит, что Путин умело отмахивается от "вульгарности", направленной против него", - гласит заголовок, одобренный государством.

Кремль также достаточно искусно управляет тем, что люди говорят друг о друге в Интернете.

По данным The Moscow Times, Россия приняла свой первый закон об "интернет-экстремизме" в 2013 году, - спустя год после того, как Путина вернулся на пост президента и начал ограничивать гражданские права.

Через год, сообщает газета, Путин подписал закон, предусматривающий тюремное заключение для людей, которые ставят "лайки" под запрещенными постами. К ним относилась и статья о теоретическом перевороте, в результате которого был арестован профессор философии.

В 2015 году российские власти начали закрывать сайты критиков Путина и ограничили почти все анонимные блоги, сообщает The Washington Post. И российский интернет-цензор давно разрешил общественным деятелям подавать жалобы в суд, если они сталкиваются с мемом, искажающим их "личность". Как, например, этот:

Sad I can't wear my "Putin" bracelet to the airport tomorrow because of TSA...#sadpic.twitter.com/m4qrUnRjzR — carly✨ (@youngcarly2121) March 25, 2017

В прошлом году United Press International и другие издания сообщали о матери-одиночке, приговоренной к общественным работам за репост мультфильма с Путиным, который смотрел на карту с ножом в руке. И бывший капитан ВМС из Ростова, который сделал репост антивоенного доклада об Украине, получил два года отсроченного наказания условное заключения и один год условного наказания за разжигание ненависти и враждебности.

"The Post" сообщала о том, что правительство планировало заблокировать онлайн-объявление об антиправительственном митинге в Москве в минувшие выходные после ареста сотен на последнем протесте.

Сага о запрещенном Путине в образе клоуна фактически началась несколько лет назад, когда один человек опубликовал множество оскорбительных изображений в российской копии Facebook.

По данным "Радио Свободная Европа", среди них были открыто расистские и антииммигрантские посты. Этот человек был осужден в прошлом году, его аккаунт в социальных сетях закрыт, и его поместили в психиатрическую больницу.

Спустя год многие из изображений, которыми он поделился, были добавлены в правительственный черный список "экстремистских материалов" – вероятно вместе с изображением Путина в образе гея-клоуна, и изображением Путина и Медведева в качестве нацистских солдат.