Литвин о Ющенко, Стельмахе, Тимошенко, абсурде и местах в Кабмине

Решение о руководстве Национального банка Украины было воспринято в Секретариате Президента “нервно” и начались “преследования ряда людей”.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире телеканала ТВІ в воскресенье вечером.

Он отметил, что проведение внеочередного заседания парламента и принятые на нем решения об отмене постановления Верховной Рады о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем НБУ привели «к преследованию ряда людей, в частности, снятию с работы».

Он сообщил, что все это делается «для того, чтобы донять и меня, и ряд других людей».

В.ЛИТВИН признал, что не совсем разделяет решение парламента о НБУ, в частности, принятие постановления об отмене решения о назначении В.СТЕЛЬМАХА руководителем Нацбанка, но как председатель парламента, покорившись большинству, подписал его.

В.ЛИТВИН не исключает, что может возникнуть в Верховной Раде проект решения о потере действия постановления относительно отставки премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы так действительно можем дойти до абсурда», - сказал спикер.

В то же время он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, понимая ситуацию, сложившуюся вокруг руководства НБУ, должен был бы «возглавить процесс», понимая, что не может предотвратить его проведение.

В.ЛИТВИН сказал, что депутаты, принимая решение, не согласовывали его с нормами Конституции, «а они отвечали на чаяния людей».

Говоря о возможности участия Блока Литвина в работе правительства, спикер отметил, что «никаких настояний и предложений с нашей стороны нет».

Он сообщил, что в пятницу у него был разговор с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, которая предложила одному из представителей фракции Блока Литвина войти в состав правительства. По его словам, он пообещал поговорить на эту тему с претендентом. При этом он не назвал ни претендента, ни о какой должности в правительстве идет речь.

В.ЛИТВИН снова подчеркнул необходимость отказаться от квотного принципа при формировании правительства.