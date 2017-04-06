"Циничный сценарий": Порошенко рассказал о попытке Москвы "грубо столкнуть" Польшу с Украиной

13:21, 06 апреля 2017
Политика
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Москва начала с поджога украинского флага и вандализма над украинским памятником в Польше.

Иллюстрация REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Москва попыталась грубо столкнуть Польшу с Украиной, начиная с поджога украинского флага и актов вандализма в Польше, и повторила такой же сценарий в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на 10-м Киевском форуме по безопасности.

«Москва грубо попыталась столкнуть Польшу с Украиной. Она начала с поджога украинского флага и вандализма над украинским памятником в Польше», - заметил он.

По словам Порошенко, «позже такой же циничный сценарий был повторен в Украине».

Однако, подчеркнул президент, дружба и партнерство между Украиной и Польшей являются значительно более устойчивыми.

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Теги: #Польша#Порошенко#Москва