Украинский посол в Польше рассказал, кого считает ответственным за обстрел консульства в Луцке

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что за обстрелом консульства Луцке несомненно стоит Россия. Об этом он сказал журналистам по прибытию в МИД Польши, куда его вызвали в связи с обстрелами, сообщает RMF24.

"Это физическая атака на Генеральное консульство Польши в Луцке, но в то же время это атака на польско-украинские отношения, которые развиваются очень хорошо. Видимо мало было нападений на памятники. Это не помогло поссорить украинцев и поляков, и теперь новая фаза нападений на консульства, дипломатические отношения", - сказал посол.

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Он сообщил, что сейчас начато следствие по делу.

"За нападением стоят стороны, которые не заинтересованы в хороших польско-украинских отношениях. Несомненно, это Россия", - заявил Дещица.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв.

В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт. "Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека", - заявили в ведомстве.

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.