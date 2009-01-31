Тимошенко хочет услышать от НУ-НС фамилии

Правительство ожидает предложений фракции «Наша Украина – Народная самооборона» для осуществления кадровых ротаций.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Мы ожидаем предложений от «Нашей Украины – Народной самообороны» по их квоте, и пока мы не получим таких предложений, мы не можем принимать такие решения (о замене министров – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что никаких консультаций по вопросам изменения состава правительства еще не проводилось.

Между тем, как сообщил корреспонденту УНИАН один из информированных источников, в понедельник, 2 февраля, должна состояться встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с министрами, вошедшими в состав правительства по квоте фракции НУ-НС. «Это логично, поскольку в условиях, когда все говорят о возможных заменах в составе министров по квоте фракции НУ-НС, необходимо этот вопрос обсудить с Президентом, чтобы выяснить его отношение к таким инициативам», - сказал собеседник агентства.

На вопрос о том, кто инициирует встречу с В.ЮЩЕНКО, источник ответил: «Это встречное желание как со стороны министров по квоте НУ-НС, так и Президента».

Вместе с тем, собеседник отказался отвечать на вопрос о потенциальных кандидатах на замену и претендентах на должности в правительстве.