Порошенко уверен в положительном решении по "безвизу" для Украины завтра на заседании ЕП

Президент Петр Порошенко уверен, что Европарламент завтра, 6 апреля, примет положительное решение относительно предоставления Украине безвизового режима.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с украинской общиной Дании, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

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«Сегодня в Европейском парламенте ведутся дебаты относительно украинского «безвізу». Завтра голосование. И оно будет положительным для Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мінгарелли неоднократно заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.