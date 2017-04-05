Порошенко уверен в положительном решении по "безвизу" для Украины завтра на заседании ЕП

20:21, 05 апреля 2017
Политика
1515 1

Порошенко уверен, что Европарламент завтра примет положительное решение относительно предоставления Украине безвизового режима.

Порошенко уверен в позитивном голосовании / Фото УНИАН

Президент Петр Порошенко уверен, что Европарламент завтра, 6 апреля, примет положительное решение относительно предоставления Украине безвизового режима.

Об этом Порошенко сказал во время встречи с украинской общиной Дании, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

Читайте такжеВ МИД ожидают провала поправки об отмене "безвиза" для Украины в Европарламенте

«Сегодня в Европейском парламенте ведутся дебаты относительно украинского «безвізу». Завтра голосование. И оно будет положительным для Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мінгарелли неоднократно заявлял, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС в конце июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина безвиза Украины с ЕС
Теги: #безвиз#Порошенко#Европарламент