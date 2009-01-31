Литвин убеждает, что он - не страус

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что не собирается избегать ответственности за ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.

«Я лично несу ответственность за то, что происходит в стране, и не прячусь в песок», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИН заверил, что не даст развалить страну, как бы «кто не планировал еще раз на руинах строить очередное украинское счастье».