Литвин убеждает, что он - не страус
11:57, 31 января 2009Политика
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Спикер не будет прятаться в песок
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что не собирается избегать ответственности за ситуацию в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Свобода на Интере" 30 января.
«Я лично несу ответственность за то, что происходит в стране, и не прячусь в песок», - сказал он.
При этом В.ЛИТВИН заверил, что не даст развалить страну, как бы «кто не планировал еще раз на руинах строить очередное украинское счастье».
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