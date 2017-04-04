Климкин по случаю 68-й годовщины создания НАТО: альянс как никогда востребован
12:43, 04 апреля 2017Политика
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НАТО - это больше, чем оборона, отметил министр.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 68-ю годовщину создания Организации Североатлантического договора (НАТО) заявил, что Альянс сейчас востребован больше, чем ранее.
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Об этом он написал в Twitter.
"НАТО - это больше, чем оборона. Это общие ценности и обязательства, сплоченная позиция против агрессии. И после 68 лет востребована больше, чем когда-либо ранее. С днем рождения", - отметил Климкин.
Как известно, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.
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