Климкин по случаю 68-й годовщины создания НАТО: альянс как никогда востребован

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 68-ю годовщину создания Организации Североатлантического договора (НАТО) заявил, что Альянс сейчас востребован больше, чем ранее.

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Об этом он написал в Twitter.

"НАТО - это больше, чем оборона. Это общие ценности и обязательства, сплоченная позиция против агрессии. И после 68 лет востребована больше, чем когда-либо ранее. С днем рождения", - отметил Климкин.

Как известно, 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.